Асеновград стана поредният град в България, който забранява карането на електрически тротинетки в центъра. Решението идва след няколко сериозни инцидента през последните два месеца.
По неофициални данни през последните два месеца са станали четири тежки сериозни инциденти.
По улиците вече има табели, а скоро ще бъдат поставени и на други пешеходни зони. Нарушителите ще бъдат глобявани с до 500 лева.
За непълнолетните е задължително да носят каски, забранено е да возят други хора и да говорят по телефона, докато карат.
"За момента сме поставили табели само в центъра на града. Ще бъдат поставени и на други пешеходни зони в града. Ще бъдат налагани и санкции", поясни пред БНТ Димитър Воденичаров, който е експерт по транспорта в Община Асеновград.
От общината се надяват новите мерки да направят града по-безопасен както за пешеходците, така и за самите младежи.