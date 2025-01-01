Асеновград стана поредният град в България, който забранява карането на електрически тротинетки в центъра. Решението идва след няколко сериозни инцидента през последните два месеца.

Електрическите тротинетки: Какво е позволено и какво – категорично забранено

По неофициални данни през последните два месеца са станали четири тежки сериозни инциденти.

По улиците вече има табели, а скоро ще бъдат поставени и на други пешеходни зони. Нарушителите ще бъдат глобявани с до 500 лева.

Парламентът одобри нови правила за водачите на електрически тротинетки

За непълнолетните е задължително да носят каски, забранено е да возят други хора и да говорят по телефона, докато карат.

"За момента сме поставили табели само в центъра на града. Ще бъдат поставени и на други пешеходни зони в града. Ще бъдат налагани и санкции", поясни пред БНТ Димитър Воденичаров, който е експерт по транспорта в Община Асеновград.

Въведоха нови правила и ограничения за тротинетките в Дупница (ВИДЕО)

От общината се надяват новите мерки да направят града по-безопасен както за пешеходците, така и за самите младежи.