„Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!“ Тези думи на екзарх Антим I – един от най-великите българи, чието име остава недостатъчно познато, трябва да бъдат завет за всички българи. Да черпим от него пример как се обича Родината и как се гради държавност. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържественото честване на 95-годишнината на Основно училище „Екзарх Антим I“ в Пловдив.

В приветствието си вицепрезидентът благодари на ръководството на училището, че спазва дългите български традиции на училището, като едновременно с това изгражда модерно школо. „Освен да давате знания, вие възпитавате добри хора“, обърна се Илияна Йотова към учителите. „Вие сте хората, които в днешния технологичен свят учите децата за разликата между доброто и злото, показвате им истинските стойности в живота, онези присъщи само за човека ценности – любов, приятелство, справедливост, съпричастност, обич към род и Родина“, заяви вицепрезидентът. Тя подчерта, че като използваме изкуствения интелект, не трябва да се отказваме от човешкия интелект, защото той е над всичко.

Прессекретариат на държавния глава

„Ние, родителите, сме съюзници на учителите, защото е обща мисията ни – да бъдат децата ни добри и образовани, да имат бъдеще, да бъдат конкурентоспособни, да бъдат достойни граждани на България, която утре ще градят“, посочи Илияна Йотова.

На учениците вицепрезидентът пожела никога да не забравят първото училище, в което са се научили да изписват най-красивите думи - мама и България.