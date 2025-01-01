За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти по време на закриването на интерактивната кампания "Ескейп стая на колела" пред Националния стадион "Васил Левски". Само през последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити, посочи Зафиров

Той уточни, че в момента няма големи бедстващи райони. „В Плевен и Ловеч водоподаването е възстановено напълно“, каза още вицепремиерът.

Зафиров съобщи, че в момента в Брезник с близо повече от 50 см се е покачило нивото на основния водоизточник, който захранва града, и количеството на манган рязко е паднало в мрежата. "Има и допълнителни сондажи, които дават допълнителна вода", каза той.

„До края на тази година 770 млн. лв. ще влязат във ВиК сектора“, допълни вицепремиерът.