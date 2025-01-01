Водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. Това показват резултатите от направените анализи съм днешна дата, съобщиха на официалния си сайт от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК)- Плевен.

От дружеството добавят, че във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на ВиК- Плевен извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) -Плевен. Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града и утвърдени от Регионалната здравна инспекция мониторингови пунктове.

Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Резултатите от изпитванията на пробите излизат след 48 часа - технологично време за провеждане на микробиологичните анализи.

В четири населени места в Плевенско е въведен воден режим

Последните проби са взети на 9 септември. В публикуваните данни водата от деветте посочени пункта е в норма по всички 13 изследвани показатели. Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност.

ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта си, допълват от дружеството.

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително. То е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента, че всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни.