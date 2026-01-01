В навечерието на Великден фонтаните в центъра на Плевен ще бъдат пуснати и ще радват с красотата си плевенчани и гостите на града, съобщиха от Общината.

Предвидени са водните проби на съоръженията. От 10 април, с пълен капацитет ще заработят Големият фонтан, Пеещият фонтан в Градската градина и малките фонтани - така наречените „глухарчета”.

Съоръженията вече са почистени от екипи на Община Плевен, проверена е тяхната техническа изправност и са подготвени за работа.

Косят се и зелените площи в района.