Плевен е областта с най-висока осигуреност на населението с лекари. Това показва анализ на данните за миналата година на отдел „Статистически изследвания“ при Териториално статистическо бюро „Северозапад“.

За страната осигуреността с лекари е 46.8 на 10 000 души от населението. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.1 до 80.3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. В Плевен тя е 80.3 на 10 000 души, следват я София (столица) - 57.7, Пловдив - 57.4 и Варна 52.0. Най-нисък е показателят за областите Кърджали, Ямбол, Хасково и Разград.

Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Плевен е 7.3 на 10 000, което е по-ниско от средното за страната - 12.1.

В изследването се посочва още, че към края на миналата година в област Плевен на основен договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 729 лекари. Лекарите по дентална медицина са 157. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 2 344, от тях 1 422 са медицински сестри.

В област Плевен за посочения период функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 911 легла в тях. Здравните заведения за извънболнична помощ са 68 с 49 легла. Другите лечебни и здравни заведения са седем със 187 легла.

Както БТА съобщи, преди месец край Плевен направена първа копка на нова здравна инвестиция - строителство на нов корпус на болница "Света Марина". В него ще се помещават родилно отделение, отделение по лъчетерапия, клиника по ендокринология, клиника по пулмология и фтизиатрия, нефрология и неврология, както и реанимация с 15 легла.