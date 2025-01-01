От 31 октомври, със заповед на кмета на Плевен д-р Валентин Христов, на длъжността заместник-кмет по „Териториално развитие“ е назначен Христо Кочев, съобщиха от Общината.

Назначението е част от стратегическите усилия на общинското ръководство за по-ефективно управление на процесите, свързани с градоустройство, инфраструктура, инвестиционни проекти и строителство на територията на общината.

Кочев е на 39 години, завършил е „Международни икономически отношения“, както и магистратура по „Международен бизнес и мениджмънт“.

През последните над пет години заема позицията „Ръководител вътрешнозаводски проекти“ в най-големия инвеститор в Плевен и Северозападна България през последните три десетилетия, като справка в Търговския регистър показва, че от февруари 2023 г. е и в Съвета на директорите на дружеството.

Община Плевен

Работата му в индустриалния сектор е свързана с реализацията на ключови и мащабни инвестиции и управлението на инфраструктурни и строителни инициативи от стратегическо значение за предприятието и региона.

Освен това има над десет години опит в държавната администрация и познаване на административните процеси.