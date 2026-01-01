Майка и син от Тръстеник, община Долна Митрополия, останаха без дом след пожар. Инцидентът е станал в понеделник сутринта.

"В 8:00 часа сутринта запалих печката и излязоха да мета отпред. Синът ми все още спеше в леглото. Влизам отново у дома и виждам да гори. Бързо събудих сина ми, за да го изкарам от къщата", каза Ваня Иванова.

БТА

При пожара са унищожени стаите, които Ваня Иванова обитава заедно със сина си Цветомир. Изгоряла е цялата им покъщина, стените са опушени, таванът е разрушен, в огъня са унищожени и лекарствата им.

И двамата са с пенсии по болест. Младият мъж е болен от диабет, вследствие на който напълно е загубил зрението си. Майка му е негов личен асистент и също има здравословни проблеми.

След пожара ги приютява съседка, която се грижи за болния си на легло мъж. Други им дават дрехи. Кметът на Тръстеник Методи Сирашки изпраща работници да почистят и да извозят изгорялата покъщина.

По молба на приятел на Цветомир през вчерашния ден на призива за помощ се отзовава и плевенчанинът Борислав Цветанов. Той вече е организирал ремонта на стаите, монтажа на нова дограма, а чрез дарители ще бъдат осигурени кухня, маси, столове, легла, електроуреди и дрехи.

Дарителите са мои приятели, които, след като се видели публикацията ми във фейсбук, се отзоваха. Знам, че тук на местно ниво също се събират дарения. Плановете ми са до седмица да приключим с ремонта, въпрос на време е двамата да се върнат в дома си, който ще бъде по-красив отпреди пожара, каза Цветанов.

"Искам да благодаря на всички хора, които ни помагат - на Юри Ненчев от село Рибен, на Ася Грудева от Тръстеник, на Борислав Цветанов, на кмета Методи Сирашки, на хората от града, които ни подкрепят с дрехи и храна", каза още Ваня Иванова.

В полза на семейството е разкрита и банкова сметка за събиране на дарения.