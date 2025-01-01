Експертна група от страна на „Българския ВиК холдинг“ ще постави въпроса пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да се провери какви са правните варианти за обезщетения на гражданите при заплащане на сметките им за вода в условията на воден режим.

Пускат водата в Плевен за три часа тази вечер

Това каза пред журналисти в Плевен председателят на Управителния съвет на „Българския ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. Той участва в изслушване на заседание на Общинския съвет в Плевен по повод проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

"Може и да не съм прав, но в редки случаи има вариант, в които КЕВР да намали тарифата, тъй като трябва да се отчитат количествата по водомер, т.е. за да се плаща по-малко, трябва по-скоро да се намали тарифата за този период, а това минава през решение на комисията", коментира инж. Лозев.

Той допълни, че трябва експертното мнение на КЕВР дали има такива варианти от гледна точка на правната уредба, на техните правила и процедури.

МС запретна ръкави: Спешни мерки за водната криза в Плевен и атракционните дейности

"Моето лично мнение е, че водата, която се ползва от гражданите трябва да бъде заплатена, тъй като за нея се плащат разходи - за доставката ѝ, за ток", каза още инж. Лозев.

Той допълни, че е възможно замътняване на водата при чести спирания и пускания. "По този повод призова гражданите да подават сигнали към ВиК, за да може да се вземат спешно мерки. Стремим се да доставяме шест часа в денонощието вода с питейни качества", подчерта инж. Лозев.