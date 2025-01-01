Делегация от европейски кметове, сред които и кметът на София Васил Терзиев, удостои Екрем Имамоглу, задържания кмет на Истанбул, със "Специална награда за демокрация" по време на посещението си в Истанбулската голяма община, съобщи на сайта си Халк ТВ.

Членовете на делегацията бяха посрещнати в общината в Сарачхане от заместник-кмета Нури Аслан, който им благодари за оказваната подкрепа.

Наградата бе предадена на съпругата на Екрем Имамоглу - Дилек Имамоглу - от заместник-председателя на Мрежата на европейските градове "Юроситис" (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони.

Нова вълна от арести за „корупция“ в опозиционната община в Истанбул

При получаването ѝ Дилек Имамоглу прочете послание от съпруга си. В него Екрем Имамоглу благодари за честта да получи тази значима награда, която по неговите думи принадлежи не само на него, а и на "всички граждани в Турция и по света, които се борят за справедливост и свобода и не скланят глава пред авторитарния натиск".

"Живеем в епоха, в която деца губят живота си във войни, невинни цивилни стават жертви на масови убийства, пресата е заглушена, опозицията е подложена на преследване, а съдебната система е превърната в оръжие. На този фон припомняме на всички, че демокрацията не е просто форма на управление, а колективното съзнание на човечеството", посочва в посланието си той.

Екрем Имамоглу заявява още, че макар да е вече повече от пет месеца в затвора, неговата решимост не е намаляла, "а напротив, е станала по-силна".

"Въпреки че помежду ни има железни решетки, аз продължавам да се боря рамо до рамо с нашите граждани за мир и демокрация", се казва още в прочетеното послание.

Присъда за кмета на Истанбул Имамоглу по едно от делата срещу него

В делегацията освен кмета на Барселона Колбони и кмета на София и председател на Мрежата на балканските градове Б40 (B40) Терзиев, участват още кметът на Загреб Томислав Томашевич, кметът на Атина Харис Дукас, кметът на Тимишоара Доминик Фриц, кметът на Утрехт Шарон Диксма, кметът на Будапеща Гергей Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгатча, генералният директор по международните отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на Eurocities Андре Собчак.

Вчера членовете на делегацията присъстваха на митинг на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в централната община "Бейоглу" на Истанбул, а след посещението на общината в Сарачхане днес предвиждат да отидат в затвора в Силиври, където е задържан Екрем Имамоглу, за да му окажат подкрепа, въпреки че правосъдното министерство не им е разрешило да го посетят.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.