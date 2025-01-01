82-годишният Недко Цанков, който близките му издирваха в София, се е прибрал.

Следите на възрастния човек се загубиха сутринта, когато за последно е пътувал в автобус 73 от Окръжна болница към „Овча купел“, съобщи за Darinews.bg дъщеря му Пепи Цанкова.

Тъй като човекът е с деменция и е нямал телефон в себе си, близките му бяха много притеснени. Бяха подадени сигнали до 112, полицията и Градска мобилност.

Малко след 14:00 ч. човекът се е прибрал сам вкъщи, съобщи щастливата развръзка за Darinews.bg дъщеря му.

Семейството благодари на всички хора, които са търсили, споделили информацията и са се отзовали.