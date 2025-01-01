Камион с български регистрационен номер e катастрофирал в Турция, след като шофьорът загубил контрол над управлението, съобщава турският новинарски сайт Хаберлер. Водачът на тира, български гражданин, не е пострадал.

Катастрофата е станала в град Балъкесир, Западна Турция, откъдето шофьорът минал на път към България, уточнява сайтът, позовавайки се на информация на агенция Ихляс (IHA).

Тирът е излязъл от пътя, след като водачът му изгубил контрол над возилото по все още неизяснени причини, и се е преобърнал на една страна.

Камионът е превозвал материали за външна облицовка. Той е потеглил от Балъкесир за България и се е преобърнал на 37-ия километър от магистралата Балъкесир-Бурса. Инцидентът временно е затворил за движение пътя.

Шофьорът не е пострадал при инцидента, но превозното средство и товарът му са претърпели щети.