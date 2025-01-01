На 7-и септември предстои най-специалното събитие за годината. Saké организират мащабно събитие пред портите на Царевец с начален час 16:00. За пръв път пред портите на Крепостта ще звучи електронна музика, а артистите, които ще вземат участие ще ви оставят без дъх!

На място ви очакват куп активности, музика от световно ниво, специално изработени декори, проектирани за визията на Крепостта и изненади, които не искате да пропуснете! Headliner на събитието ще бъде италианското дуо Agents of Time - неизменна част от артистите, участващи на най-големите фестивали в цял свят като Tomorrowland, Afterlife, Zamna и много, много други.

. Не пропускайте събитието на годината, а може би и на десетилетието, което ще постави страната ни на световната карта на електронната сцена.