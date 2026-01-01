Отлага се изграждането на подземен паркинг под площад „Македония“, обяви на пресконференция кметът на Благоевград Методи Байкушев. Той допълни, че решението за изграждане на подземния паркинг е отложено за следващ програмен период, което ще даде възможност за цялостно безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта.

По думите на Методи Байкушев решението се подготвя от няколко седмици, като е обсъдено с експерти от управляващия орган на програма „Развитие на регионите“. Кметът каза, че обект на обсъждане са били почти готовият работен проект, дейностите и финансовите параметри за изпълнението му.

Разчетите при проектирането показват, че за изпълнение на предвидените дейности се изискват повече от заложените европейски средства – безвъзмездна финансова помощ, което би означавало съфинансиране от страна на Общината, което кметът определи като „сериозно“. Байкушев посочи, че безвъзмездното финансиране за този проект е малко над 13 милиона лева, а след подробни разчети при проектирането се е оказало, че ще е необходима допълнителна сума от над пет милиона лева, което бе определено като „непосилно“ за съфинансиране от Общината.

Първоначалната идея е била безвъзмездното финансиране да покрие почти или напълно разходите по изграждане на подземния паркинг. В тази връзка ще се търсят възможности за по-голямо безвъзмездно финансиране през следващия програмен период, допълни Байкушев.

Кметът посочи, че Общината не губи одобрените за изпълнението на този проект средства, а има резервни проекти. След отказа ни от този проект ще се отвори нова процедура за кандидатстване със следващите в списъка, уточни той.

Във връзка с проекта за подземен паркинг, Методи Байкушев каза, че отлагането на проекта не отлага приемане на решението за изработване на подробен устройствен план (ПУП), който принципно предвижда възможността за изграждане на подземен паркинг под площад „Македония“ в централната част на града. Изработването на ПУП е съгласувано без забележки с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. Проектът е съвместим със статута на площада като паметник на културата, като не засяга неговата архитектура, посочи Байкушев. Той допълни, че за проекта има издадени становища от Регионалната инспекция по околната среда и водите за липса от необходимост от оценка на въздействието върху околната среда, има становища и от Регионалната здравна инспекция и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, като са одобрени и заложените проектни нива на шум и запрашаване. Изработено е подробно хидрогеоложко проучване, което, по думите на кмета, показва състава на почвата и количествата вода. „Съставът на почвата и наличните подпочвени води са в количества, които позволяват да бъдат овладени и отведени, така че паркингът да не се наводнява“, допълни Байкушев. Хидрогеоложкото проучване не е показало следи от археологически находки, каза още той.

Във връзка с проекта, който за момента се отлага, Методи Байкушев посочи, че същият е представен на няколко обществени обсъждания от пролетта на 2024 г. Представен е и в две поредни издания на форума „Ела (си) в Благоевград“.

Във връзка с останалите проекти, които Общината предвижда да реализира по програма „Региони в растеж“ предстои да бъде направено обществено представяне, в което ще се посочат детайли, каза още Методи Байкушев.