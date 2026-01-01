Превишение на стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград вследствие на дейност на топлоелектроцентрала „Марица 3“ е засечено от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

Проверката е предприета на място в града, след отчетено постепенно завишаване стойностите на серен диоксид от автоматичната измервателна станция „Раковски“.

Проверки в Димитровград: В норма ли са стойностите на серния диоксид

От 7:00 часа от инспекцията са предприели превантивни действия спрямо работата на централата, като е изискано спешно взимане на ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид.

Проверката на място в 10:00 часа в топлоелектрическата централа е установила, че горивната инсталация там работи в нормален работен режим с натоварване от 50 мегавата, според данните от електронното табло в командната зала.

От РИОСВ съобщиха, че регистрираното повишение на серен диоксид е 1,27 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър.

Изводът на екоинспекторите е, че освен дейността на ТЕЦ „Марица 3“, за отчетеното замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград неблагоприятно са допринесли и метеорологичните условия - мъглата и посоката и скоросттта на вятъра, заради които е осъществен пренос и наслагване на емисии от серен диоксид и от централите в Маришкия басейн.

За последните дни: Три обгазявания в опасни нива със серен диоксид в Димитровград

За да не се допусне замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград, от РИОСВ-Хасково е дадено предписание за предприемане на мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, които да продължат до отпадане на риска от регистриране на наднормени стойности и постигане на трайно ниски нива на серен диоксид в атмосферния въздух на града.

Наличие на серен диоксид над нормата беше отчетено в Димитровград и на 20 януари. Тогава беше засечено завишение с 1,28 пъти над пределно допустимата стойност.