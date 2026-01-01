Очаква се френските депутати днес да гласуват закон за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, инициатива, подкрепяна от президента Еманюел Макрон. Законът също предвижда забрана за мобилни телефони в гимназиите по примера на Австралия, която в края на миналата година забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

С разрастването на социалните мрежи по целия свят нарастват и опасенията, че прекаленото време пред екраните спира развитието на децата и допринася за влошаване на психиката при непълнолетните. „Мозъците на нашите деца не са за продан и не трябва да бъдат под влиянието нито на американски платформи, нито на китайски алгоритми“, заяви френският президент. Властите искат да действат бързо, като мерките да влязат в сила от началото на учебната 2026 г.

Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи законодатели от партията „Ренесанс“ на Макрон в долната камара, заяви, че се надява законопроектът да бъде приет от Сената през февруари. Той уточни, че „социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото ограничение“. Освен борбата с влиянието на екраните и социалните мрежи върху психичното здраве на тийнейджърите, Атал подчерта, че мярката ще помогне да се противопоставят „на редица сили, които чрез социалните мрежи искат да колонизират умовете“.

Забраната на социални мрежи за деца под 15 г. – дебатът е между химерата и възможната реалност

Френската държавна агенция за обществено здраве (ANSES) заяви този месец, че социални мрежи като TikTok, Snapchat и Instagram имат многобройни вредни ефекти върху тийнейджърите, особено момичетата, като не са единствената причина за влошаването на психичното здраве. Изброените рискове са много, включително кибертормоз и достъп до неподходящо съдържание.

Законопроектът постановява, че „достъпът до онлайн социални мрежи, предоставяни от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни под 15 години“, но няма да важи за онлайн енциклопедии и образователни справочници. Проектът също така трябва да въведе ефективна система за проверка на възрастта. Работа по такава система в момента се извършва на европейско ниво. През 2018 г. Франция забрани на децата да използват мобилни телефони в колежите и средните училища, където учат деца между 11 и 15 години.