Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на последния израелски заложник в Ивицата Газа - Ран Гвили, е идентифицирано.

„Това е изключително постижение. Обещахме да върнем всички. Върнахме ги всички, до последния заложник“, каза Нетаняху малко след като израелската армия съобщи, че е открила тленните останки на Гвили - полицай, убит по време на нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„Това е огромно постижение за Израелските сили за отбрана, за държавата Израел и за израелските граждани“, добави премиерът.