Израел обяви в неделя, че армията му извършва „мащабна операция“ по издирването на последния израелски заложник в ивицата Газа в условията на натиск от Вашингтон и други посредници да премине към следващия етап от примирието в зоната, съобщи Асошиейтед прес.

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет, с което ще започне вторият етап от примирието.

Връщането на заложниците, живи или мъртви, беше основният елемент от първия етап на примирието, което започна на 10 октомври.

Израелската армия съобщи, че издирва останките на Гвили в гробище в северната част на Газа близо до „жълтата линия“, която маркира контролираните от Израел части на територията.

Натискът към Израел се засили, след като правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви, че вторият етап вече е в ход.

Израел неколкократно обвини „Хамас“, че не бърза с връщането на последния заложник. От своя страна палестинската групировка в неделя заяви, че е предоставила цялата информация, с която разполага за останките на Гвили, и обвини Израел, че създава пречки за издирването им на контролираните от него територии.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви в неделя, че граничният пункт Рафах ще бъде отворен едва след операцията по издирването на тялото на Гвили, предаде Ройтерс.