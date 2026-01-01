Тийнейджърка е пострадала при пътно-транспортно произшествие в събота вечер в Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигнал за инцидента е получен около 20.45ч., а към мястото са насочени екипи на полицията и „Спешна помощ“.

Катастрофата станала на бул. „България“ в областния град. 18-годишен водач на лек автомобил „Шкода“ движейки се по булеварда е блъснал на пешеходна пътека две момичета – на 17-години от село Гелеменово и на 14-години от гр. Радомир.

Пътния инцидент е станал при работеща светофарна уредба на мястото, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Пазарджик с различни травми и наранявания.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици направени на водача са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.