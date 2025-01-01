Пешеходка е пострадала при пътно-транспортно произшествие на пътя между селата Звъничево и Мокрище.

Сигнал за инцидента бил получен снощи малко след 18.00 ч. 67-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ от пазарджишкото село Говедаре застигнал и блъснал движещата се в дясната част на платното 47-годишна пешеходка от Пирдоп.

В резултат на това пострадалата била транспортирана и настанена в МБАЛ-Пазарджик с фрактури на крайници и на ребра.

Водачът е тестван с технически средства, като пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група на Районното управление в Пазарджик.

По случая е образувано досъдебно производство.