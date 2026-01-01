Осъдиха 16-годишен тийнейджър по обвинение на Районната прокуратура в Габрово за проявена жестокост към коте на публично място и в присъствието на други две непълнолетни деца, съобщиха то обвинението.

Разследването е започнало след подадени множество сигнали в прокуратурата, за публикуван във Фейсбук видеоклип.

Непълнолетното момче е признато за виновно в това, че на 25 август 2025 г. в Севлиево, на проявил жестокост към малкото коте - на 3-месечна възраст, като го е ударил със сила в пътната настилка и по този начин противозаконно причинил смъртта му.

Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други две непълнолетни деца. Въпреки непълнолетието си, той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Наложено му е наказание пробация за срок от една година, с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.

Направените по делото разноски в размер на 1881,44 лева, равняващи се на 964,85 Евро, също следва да бъдат заплатени. Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.