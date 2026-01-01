Водоподаването към жилищни райони на Ямбол ще бъде прекъснато на 27 и 28 януари заради реконструкция на водопроводната мрежа в квартал „Васил Левски“, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация” (ВиК). Във вторник от мярката ще са засегнати живеещите в района на улиците „Хан Омуртаг” и „Козлодуй”, а в сряда без вода през деня ще са целите квартали „Васил Левски” и „Възраждане”.

Дейностите, извършвани от дружеството, са за подмяна на захранващия двата квартала водопровод, както и изграждане на водопроводни връзки по двете споменати улици.

Временното прекъсване е обявено да бъде в рамките на работния ден или до приключване на планираната работа, посочват от ВиК-Ямбол.

Работата по цялостна реконструкция на мрежата в квартал „Васил Левски” започна по-рано този месец. Проектът включва подмяна на захранващия водопровод и всички сградни отклонения. Инвестицията е на стойност близо 992 хил. евро, средства на водоснабдителното дружество. Строително-монтажните дейности се очаква да приключат до края на май тази година.