Ръчна граната е открита в избено помещение на блок 17 в бургаския комплекс "Меден рудник", съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сутринта е подаден сигнал, че работник на строителна фирма, която подготвя жилищната сграда за саниране, е открил в избено помещение, използвано като общо пространство, корозирала граната. Тя е била изнесена от работника и оставена в зелената площ пред блока.

Районът около блока е бил временно отцепен. Не се е наложила евакуация.

На място е пристигнал специализиран екип, който е транспортирал боеприпаса за обезвреждане на безопасно място.