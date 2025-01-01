Франция, Германия и Великобритания задействаха механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран, предадоха Ройтерс и АФП, позовавайки се на писмо, изпратено от трите европейски сили до Съвета за сигурност на ООН.

Според документа причината за задействането на механизма е неспазване на ангажиментите по ядрената програма от страна на Иран. Първите дипломати на трите държави посочват пред Съвета за сигурност на ООН, че „по този начин задействат процеса, известен като механизма ‘snapback’“, който стартира 30-дневен период за повторно налагане на санкции, временно замразени преди десет години.

Франция, Германия и Великобритания призовават в писмото Иран към конструктивна дипломация с цел успокояване на безпокойствата във връзка с неговата ядрена програма.

Иран и ЕС подновяват ядрените преговори в Женева

Ходът идва малко повече от два месеца след края на 12-дневната война между Израел и Иран, която според Израел е била насочена към намаляване на ядрените и балистичните способности на Техеран. Западните държави от две десетилетия се опасяват, че Иран се стреми да разработи ядрено оръжие под прикритието на атомна енергийна програма – обвинение, което Техеран категорично отрича.

Иран вече предупреди, че сътрудничеството с международната ядрена агенция на ООН може да бъде засегнато, ако механизмът бъде задействан.

В съвместно изявление британският външен министър Дейвид Лами и колегите му от Германия и Франция - Йохан Вадефул и Жан-Ноел Баро - заявиха, че неспазването на ядреното споразумение от 2015 г. от страна на Иран е „явно и умишлено“. Те добавиха, че Иран няма „цивилно обяснение“ за високото съдържание на обогатен уран, което притежава. „Следователно ядрената му програма остава ясна заплаха за международния мир и сигурност“, добавиха тримата топ дипломати.

Иран ще продължи преговорите с МААЕ

Баро написа в X, че „ядрената ескалация на Иран не трябва да продължава“, но подчерта, че тази стъпка „не означава край на дипломацията“. Той отбеляза, че сега има 30-дневен период за преговори, добавяйки: „Ние сме решени да водим диалог с Иран“.

В същото време групата Е3 подчертава, че ще използва пълноценно следващите 30 дни, за да се опита да реши проблемите с Техеран. Тя по-конкретно ще продължи преговорите с Иран за удължаване на действието на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, в която е официално вписано международното споразумение за ядрената му програма от 2015 г.

Механизмът бе задействан, след като вторият кръг от преговорите между Иран и европейската тройка след израелско-иранската война през юни, състоял се във вторник в Женева, завърши без пробив.

Целта на ядреното споразумение от 2015 г. беше да се реши напрежението около програмата на Ислямската република. То обаче беше сериозно отслабено, след като американският президент Доналд Тръмп се оттегли от споразумението по време на първия си мандат, а обвиненията за неспазване от страна на Иран се увеличиха.