Иран ще продължи преговорите си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс, като се позова на иранското Министерство на външните работи.

Президентът на Иран нареди да бъде прекратено сътрудничеството с МААЕ

Говорителят на Министерството Есмаил Багаи каза днес, че нов кръг от преговорите вероятно ще се състои през следващите дни.

Иран и преди е въвеждал ограничения за инспекторите на МААЕ като тактика за оказване на натиск в преговорите със Запада, въпреки че към момента Техеран отрича да има някакви непосредствени планове за подновяване на разговорите със САЩ, които бяха замразени заради 12-дневната иранско-израелска война.