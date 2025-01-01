Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу С.С. и Р.Р., привлечени в качеството на обвиняеми за грабеж.

Вечерта на 18.08.2024 г. по време на разходка из централната част на Петрич 15-годишният С.С. предложил на 17-годишния Р.Р. да ограбят шофьор на таксиметров автомобил. Двамата се разбрали да нападнат възрастен мъж, който да не може да им окаже сериозна съпротива.

Първоначално наблюдавали в близост до местостоянката на такситата до хотел.

След полунощ се насочили към спрял на таксиметров автомобил, управляван от Е.Г., който се съгласил да ги закара до района на ромската махала в града.

С.С. се качил на предната седалка до водача, а съучастникът му Р.Р. на задната.

Пристигайки на указаното му от обвиняемите място на ул. „Воден“, таксиметровият шофьор спрял. С.С. му показал банкнота от 50 лева, като поискал от Е.Г. да му върне ресто с по-дребни. Когато водачът извадил от чантата си наличните 220 лева – собственост на дружеството, в което работел, обвиняемият ги сграбчил и му заповядал да ги даде.

Междувременно неговият съучастник Р.Р. притиснал тялото и шията на водача към седалката на автомобила, за да осуети съпротивата му и го заплашил.

Въпреки положените усилия, Е.Г. не успял да им се противопостави. С.С. издърпал парите, след което обвиняемите избягали с отнетата от тях парична сума.

Пострадалият подал сигнал за случилото се в РУ на МВР гр. Петрич.

В резултат на проведеното разследване авторите на престъпното деяние са били установени, а отнетите от тях пари върнати на Е.Г. с протокол.

Двамата непълнолетни обвиняеми са под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Делото продължава в съда.