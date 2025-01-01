Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 60,52 лв./MWh. Това е с 2,5% по-ниска цена в сравнение с август (62,09 лв./MWh).

На тази цена "Булгаргаз" ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Намалението се дължи основно на следните фактори:

Азерският газ

В ценовия микс е включено цялото договорено количество газ от Азербайджан, доставяно по интерконектора "България - Гърция" (IGB), който е на по-изгодна цена.

Втечнен природен газ (LNG)

"Булгаргаз" е осигурил и количества втечнен газ, договорени след търг с изискване за най-ниска цена.

С тези осигурени количества, доставките за битовите потребители, топлофикациите и индустриалните клиенти за месец септември са напълно гарантирани.