Докато в центъра на Момчиловци се вихри трескава подготовка за Фестивала на киселото мляко, в някогашното старо килийно училище в родопското село илюзионист разделя главата си от тялото, асистентка е промушена със саби, мултиплицират се бутилки и зайци изскачат от цилиндри.

Добре дошли в Музея на магията в Момчиловци. Тук актьорът и илюзионист Ненчо Илчев е събрал десетки експонати от славната история на българските магове.

Музеят на магията в Момчиловци, създаден преди две години, е първият и единствен по рода си музей на магията в Европа. Помещава се в реставрираната сграда на старото килийно училище в центъра на селото и почива само в сряда.

Уникалната експозиция показва реквизити, събирани лично от Ненчо Илчев - както споделя самият той в интервю по повод откриването на музея - за някои се е ровил по мазета, за други по тавани, а трети са му негов личен подарък. Главната цел на експозицията обаче е да съхрани историята на българското илюзионно изкуство.

Сценични костюми, афиши, оригинални предмети и магически уреди, принадлежали на Мистър Сенко, Орфи, Астор, Факира Мити и други. Сред най-впечатляващите експонати е електрически стол от 30-те години на XX век, използван в илюзионни спектакли. Бобината за стола, създадена лично от Никола Тесла за Мистър Сенко, е гвоздеят в експозицията и беседата в музея започва именно от нея.

"Леглото на смъртта" - илюзията на Орфи, е друга топ магия, която най-силно впечатлява посетителите. На самия вход е афишът, който може би подтиква Ненчо Илчев към света на магията.

Той е за представление на Орфи и е с личен автограф от мага. Музеят разполага с реквизит на големия и незабравим Астор, както и маски и автентични подаръци от Лепас. Факира Мити и Харди също имат завидно участие в цялата експозиция.

Музеят на магията в Момчиловци е още един пример - сред не малкото, за които се разказва, за това как културното наследство и личната отдаденост могат да превърнат едно село в туристическа дестинация - и родна, и международна. Освен това на 29 август, започва Фестивалът на киселото мляко в родопското село - още една идея за уикенд ваканция.

До неделя, 31 август гостите на фестивала могат да станат част от средище на култа към киселото мляко и местните традиции, а защо да не добавите и малко магия.