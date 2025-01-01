Правото на гражданите до достъп до информация категорично няма да бъде ограничено във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Това стана известно по време на среща между министъра на електронното управление Валентин Мундров и представители на граждански организации и Националното сдружение на общините, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Срещата бе инициирана от министър Мундров с цел дискусия по повод предложенията, постъпили в хода на общественото обсъждане на проекта на Закон за достъп до обществена информация. Проектът е в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно европейската рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 в контекста на българската правна и институционална среда.

„Колкото по-публична е администрацията, толкова по-добре е за самата нея. Най-добрият контрол идва именно от гражданите, затова достъпът до информация е конституционно право и е неотменно”, посочи Валентин Мундров, цитиран в прессъобщението.

Той отчете, че като министър винаги е работил за повече откритост. Приоритет за Министерството на електронното управление е дигитализацията на административните процеси, защото именно по този начин има проследимост и възможност за още по-голям контрол, добави Мундров.

В хода на дискусията бяха разгледани становищата и консолидирани текстове по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация според предложенията на представителите на гражданските организации и Националното сдружение на общините в България.

Министър Мундров запозна участниците в срещата, че поради забавяне на изпълнението на Регламента държавата ни трябва да плати един млн. евро по наказателна процедура срещу България. „Като държава членка сме задължени да спазваме европейските регламенти и да ги прилагаме спрямо нашето законодателство, но това в никакъв случай не трябва да има негативно отражение върху гражданите и институциите”, каза министърът на електронното управление.

В края на срещата участниците заявиха, че е постигнато съгласие по предложените промени.

Текстът на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.