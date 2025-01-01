Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак край Клисура. Това съобщи пред NOVA вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Новината потвърдиха пре БТА и от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания.

„За съжаление, изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам, изпуснали са гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея”, посочи министърът.

По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията, допълни той.

Две момичета скочиха от движещ се влак, пропуснали спирката

На 27 август, около 13:30 ч., две момичета, приятелки – на 20 години от България и на 21 години от Полша, скочиха от движещ се влак в Клисура. Те е трябвало да слязат в Клисура, но не успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая успели, решили да скочат, но влакът вече набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

След инцидента двете момичета бяха настанени в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" в Пловдив. Оттам съобщиха, че 20-годишното момиче е в много тежко, критично състояние.