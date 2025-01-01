Отделението по урология в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково продължава да работи след пожара, който възникна в сряда вечерта, но новоприетите пациенти се насочват към легловата база на други отделения.

Това съобщи началникът му д-р Иван Николов. Общо 11 пациенти бяха евакуирани от отделението при инцидента и настанени в стаи на хирургия и ортопедия снощи. Огънят в медицинското звено тръгна след 19:00 часа от неизправност в наскоро ремонтиран климатик, казаха от ръководството на болничното заведение.

Предстои да се направи оглед на електрическата инсталация в болницата в Хасково

По думите на д-р Николов засегнати са косвено няколко помещения, но изцяло е опожарена приемната, в която е бил климатика. Изведените при пожара пациенти са добре. Една от санитарките е вдишала пушек при извеждане на настанените в отделението и е била под лекарско наблюдение, но тя също вече се чувства в добро здравословно състояние, каза още д-р Николов.

Началникът на отделението изказа огромна благодарност към екипа, който е бил на смята при възникването на инцидента снощи - медицинските сестри и санитарките: Даниела Петрова, Ейсен Исмаил, Тонка Димитрова и Стойка Костадинова.

„Изключително сме им благодарни за реакцията и съобразителността. Те са предприели евакуация на хората от отделението и се е наложило няколко пъти да се върнат в помещенията, докато не се убедят, че всички пациенти са изведени и са добре. Обадили са се на пожарната и с хладнокръвните си действия са предотвратили необратими последствия“, каза още д-р Иван Николов.

Евакуираха пациенти от отделението по урология в хасковската болница заради пожар (ВИДЕО)

"Прегледите и приемът в отделението по урология не са спрени, но пациентите се хоспитализират в болничните стаи в други отделения на многопрофилната болница, каза още д-р Николов. На място се правят огледи за определяне на щетите", каза още той.

Прогнозата му е, че разчистването на засегнатите помещения в „Урология“ ще приключи до понеделник и ритъмът на работа там ще бъде възобновен изцяло.