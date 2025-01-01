Влакът Добринище-Септември престоява на гара Белица заради прекъснато движение, което е вследствие от възникнал пожар в близост до железопътната линия. Това информираха от „Български държавни железници“.

"Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда", съобщи по-рано общинският кмет Мехмед Вакльов. "Към момента огънят е далеч от хотели и къщи", посочи той.

Пожар избухна в местност край Якоруда

Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско, каза Вакльов.

В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци. "На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър", посочи кметът на Якоруда.