Aвтобус с 25 пътници, пътуващ към Букурещ, е закъсал около свищовското село Вардим. Зимната обстановка във Великотърновска област е усложнена. Няма затворени пътища и въведени ограничения.

Автобусът е закъсал в крайпътна канавка на пътя Вардим – Ценово на около 300 метра във Великотърновска област.

Първоначално е бил подаден грешен сигнал за местоположението му и дълго време полицията, пожарната и пътните служби издирваха къде е превозното средство с 25 пътници, съобщи за БНР директорът на ОПУ Венцислав Ангелов.

"Всички пътници са на топло в автобуса. Няма проблеми. Техниката е там и в момента се извършва репатрирането на автобуса", допълни той.

Пътищата в региона се почистват, снеговалежът продължава. Проходим при зимни условия в Проходът на Републиката. Има проблеми с тежкотоварните автомобили.

"С камионите ситуацията ту се нормализира, ту се влошава. Голяма част от тях са с износени гуми, нарушават забраните, които са въведени в съседните области. блокират ни техниката. В момента нямаме на територията на Великотърновска област закъсали камиони", посочи Ангелов.