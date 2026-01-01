Заради обилния снеговалеж и усложнената зимна обстановка е затруднено движението на превозни средства по пътната мрежа в община Свищов, каза кметът Генчо Генчев, предаде кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова

Децата, които пътуват от селата към училищата в Свищов, са освободени от учебни часове със заповеди на директорите на училищата.

Генчев посочи, че заради бурния вятър и снегонавяване най-тежка е обстановката между село Козловец и град Свищов, и селата Караманово и Вардим. Там е извършена акция по изваждане на заседнали с бус в преспите хора. Те са прехвърлени в друго превозно средство и откарани в общинския център.

По думите му, на места снежната покривка достига над 20 сантиметра. Всички машини са на терен и почистват.