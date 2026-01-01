Деменцията е сред най-сериозните глобални здравни заплахи, като се очаква броят на засегнатите да надхвърли 150 милиона души до 2050 г. Учените установяват 38% по-нисък риск от Алцхаймер и 36% по-нисък риск от леко когнитивно нарушение при хората, които поддържат ума си активен. Това коментира неврологът проф. Шима Мехрабиан пред NOVA NEWS.

По думите ѝ през последните години науката е установила 14 рискови фактора за развитие на деменция.

Водещи са сърдечносъдовите – високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, наднормено тегло и прекомерна употреба на алкохол. Липсата на умствена, социална и физическа активност също повишава риска от заболяване.

„С контрол на тези фактори бихме могли да предотвратим около 40-50% от случаите”, подчерта проф. Мехрабиан.

Тя отбеляза, че към момента няма лечение, което да излекува дегенеративните форми на деменция, затова превенцията остава най-силното средство.

Четенето на качествена литература, ученето на нови умения или езици, както и редовната физическа активност стимулират мозъка и изграждат т.нар. когнитивен резерв.

Според специалиста усилията трябва да започнат още в средна възраст. „Контролът на съдовите рискови фактори не бива да започва на 60 или 70 години, а още на 40. Това е ключът към мозъчното дълголетие”, заяви неврологът.