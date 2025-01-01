Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да реагират решително на поредната руска атака срещу страната, при която загинаха 15 души, сред които три деца.

Украинският лидер каза това в изявление в "Екс", съобщи агенция Укринформ.

Руска атака в Киев: 12 жертви и 48 ранени след комбиниран удар

"Към момента е известно, че в резултат на руската атака са загинали 15 души, включително 3 деца. Това е ужасно и умишлено убийство на цивилни. Руснаците не предприемат стъпки да сложат край на войната, а само нови удари. През нощта в Киев бяха повредени десетки сгради: жилищни сгради, офис сгради, предприятия, които не са от отбранителния сектор. Сред тях е и сградата, в която се намира представителството на Европейския съюз в Украйна", заяви Зеленски. По данни ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Каченко загиналите деца са 4.

Зеленски подчерта, че сега е от решаващо значение светът да реагира решително.

"Русия трябва да спре тази война, която започна и продължава. За отхвърлянето на прекратяването на огъня и за постоянните опити на Русия да се измъкне от преговорите са необходими нови строги санкции. Само това може да даде резултат. Руснаците разбират само сила и натиск. За всеки удар Москва трябва да почувства последствията", заяви Зеленски.

По-рано Укринформ съобщи, че украинските сили за противовъздушна отбрана са прехванали или заглушили сигнала на 563 дрона, една ракета "Кинжал", седем ракети "Искандер" и 18 ракети Х-101, изстреляни от Русия по време на снощната атака.

Дрон, управляван от Главното управление за разузнаване (ГУР) на украинското министерство на отбраната, е поразил руски кораб, въоръжен с крилати ракети "Калибър", в Азовско море.

Според Укринформ украинското военно разузнаване е съобщило за това в "Телеграм".

"На 28 август, по време на съвместна операция, проведена от Отдела за активни операции на ГУР и специалните сили "Примари" ("Фантоми"), малък ракетен кораб от проект 21631 "Буян-М", въоръжен с крилати ракети "Калибър", беше поразен в близост до временно окупирания Крим.

Бойци от специалните сили повредиха радарната система на кораба с помощта на въздушен дрон, докато Отделът за активни операции на ГУР предприе фронтална атака срещу кораба", се казва в съобщението.

"В резултат на ударите руският ракетен кораб, който се намираше в залива Темрюк в потенциална зона за изстрелване на ракети "Калибър", претърпя повреди и бе принуден да се оттегли от зоната си за бойно патрулиране", се допълва в съобщението.