Трима мъже - на 22, 21 и 19 години са задържани за опит за грабеж в Радомир, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено на 6 май в градския парк. 38-годишен мъж е подал сигнал, че тримата мъже са му нанесли побой, но не са успели да му отнемат нищо.

22-годишният извършител, познат на органите на МВР, бе заловен на 6 май. Вчера служителите на реда са арестували и другите двама заподозряни.

Пострадалият е транспортиран до болница в Перник с различни травматични увреждания.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.