Мъжът, който се укри след побой в района на спортна зала „Борис Гюдеров“, е задържан от криминалисти на Първо Районно управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 4 август около 21,35 ч., в района на спортна зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше нападнат и бит 19-годишен младеж от областния град.

По данни на потърпевшия негов познат се приближил и му нанесъл удари с юмруци и метална палка. В резултат на това 19-годишният е с два избити зъба, прегледан в пернишката болница и освободен за домашно лечение.

Извършителят е напуснал местопроизшествието до пристигането на полицейските служители. След предприетите оперативно-издирвателни действия е установен и задържан за до 24 часа 25-годишен перничанин, криминално проявен и осъждан.

Все още не е установена точната причина за случилото се и процесуално-следствените действия продължават.