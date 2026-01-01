54-годишен жител на село Расник е задържан за домашно насилие спрямо 15-годишния му син, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът е получен вчера на телефон 112 от 44-годишната съпруга на мъжа. По нейни данни той е нанесъл побой на 15-годишния им син след употреба на алкохол.

Това е пореден случай на домашно насилие в семейството, упражнено от мъжа. При предишните случаи потърпевша е била жената.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка, като е уведомена и прокуратурата. Образувано е бързо производство, а действията по разследването продължават.

При друг случай 48-годишен перничанин ще отговаря за закана за убийство. Инцидентът е станал на 25 април тази година в дома на мъжа. Той и 48-годишната му братовчедка с постоянен адрес в столицата се скарали, при което мъжът ѝ отправил закани за убийство.

Мъжът е привлечен като обвиняем. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата. При доказване на вината му в съда законът предвижда лишаване от свобода до 6 години.