Хванаха криминално проявен 37-годишен мъж с фалшиви евро банкноти в Батановци, съобщиха от полицията.
Той е заловен при спецакция. На 17 октомври криминалисти са проверили мъжа, като са намерени 4 банкноти от по 20 евро и една от 100 евро.
Претърсено е жилището му. Иззети са електронно устройство за броене на пари и около 9 000 евро в различни копюри.
Предстои назначаването на експертизи, които да покажат истинността на иззетата валута.
Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.