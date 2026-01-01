С тържествена церемония в Радомир бяха отбелязани 148 години от Освобождението на града. Честването, което се състоя пред барелефа на опълченеца Никола Корчев, събра представители на местната власт, ученици и граждани, които отдадоха почит на героите от Освободителната война.

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на загиналите опълченци и воини от района, а след това бяха поднесени венци и цветя от кмета на Радомир Кирил Стоев, неговите заместници, председателя на Общинския съвет Светослав Кирилов и представители на различни институции, предаде кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.

В рамките на честването беше припомнена личността на Корчев, който е роден през 1836 г. в радомирското село Долна Диканя и е останал в историята като последния знаменосец на Самарското знаме. В боевете при Стара Загора той спасява светинята на българското опълчение и я носи до края на войната.

В словото си директорът на Общинския исторически музей в Радомир Гергана Първанова подчерта значението на датата като символ на свободата, саможертвата и историческата памет. Тя посочи, че Радомир пази с гордост спомена за своите достойни синове, сред които е и Никола Корчев.

По повод годишнината в залата на музей „Войнишко въстание“ беше открита изложбата „Командирите на българското опълчение“, предоставена от Националния парк-музей „Шипка - Бузлуджа“. Тя включва 24 табла с биографии на командирите - от генерал Столетов до ръководителите на дружини и роти, както и техни документи, награди, лични вещи и архивни снимки.

Уредникът в музея Румяна Боборачка каза, че изложбата представя офицерите, водили българските доброволци в едни от най-тежките сражения на Руско-турската война - при Нова Загора, Стара Загора, Шипка и Шейново. Експозицията ще остане отворена за посетители до края на месеца.

Радомир е освободен на 14 януари 1878 г., когато в града влизат ескадрони на Четвърти улански харковски полк под командването на подполковник Юрий Антониевич Задерновски.

По-късно в града е донесено и Самарското знаме, съхранявано в местната казарма и станало повод за посещението на княз Александър Батенберг.