21-годишна перничанка е причинила средна телесна повреда на възрастна жена, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в областния град. Младата жена управлявала лек автомобил и го паркирала на тротоар. Била ѝ направена забележка от 70-годишна нейна съгражданка. При разправията между двете 21-годишната блъснала възрастната жена, която паднала на земята, счупвайки дясната си китка и дясната си тазобедрена става.

По случая се води разследване за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

Уведомена е и прокуратурата.