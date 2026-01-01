Мъж е с изгаряния и в тежко състояние след пожар в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 15 февруари в село Якимово в имот, собственост на 64 г., обитаван към момента от него, 50-годишната му приятелка, заедно с баща ѝ 73 г. и брат ѝ 33 г., е възникнал пожар в прилежаща към къщата постройка - механа и след това разпространил се в къщата, вследствие на който са изгорели до основи двете постройки, мебелите, електроуредите, личните вещи и багажа на обитателите.

Собственикът е с около 20% изгаряния, настанен е в болница Монтана - с опасност за живота. По случая се води разследване.