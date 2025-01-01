В болницата в Монтана остава майката от пострадалото при катастрофата семейство край село Смоляновци.
Превозиха с хеликоптер до София пострадалите младежи при тежката катастрофа край Монтана
Лечението на двете ѝ момчета ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия в "Пирогов". Те бяха транспортирани с два полета на хеликоптер от болницата в Монтана за София, предава БНР.
Пострадалите при катастрофата в неделя на международен път Е-79 край монтанското село Смоляновци младежи от Силистра на 15 и 21 години бяха транспортирани с хеликоптер от областната болница в Монтана за Пирогов.
"Транспортирането стана възможно, след като пациентите бяха стабилизирани", каза изпълнителният директор на лечебното заведение в Монтана д-р Тони Тодоров.
"Пациентите са стабилни, контактни, адекватни, със стабилни жизнени показатели", каза още медикът. Лечението на младежите ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия, уточни д-р Тодоров. Майка им е със счупена ръка.
При катастрофата с четиричленното семейство от Силистра в неделя вечерта край Смоляновци загина бащата.