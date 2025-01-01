Пострадалите при катастрофата на главен път Е-79 край Монтана младежи от Силистра на 15 и 21 години бяха транспортирани с хеликоптер от държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана към болница „Н.И. Пирогов“ в София.

Това съобщи директорът на болницата в Монтана д-р Тони Тодоров. Той уточни, че в момента хеликоптерът излита за първия курс от площадката в болницата в Монтана.

Тежката катастрофа край Монтана: Експерти установиха ниско съпротивление на хлъзгане на асфалта

Към момента състоянието на двете момчета е стабилно, те вече не са на командно дишане, а дишат спонтанно, контактни са и няма опасност за живота им. Сегашното им състояние позволява да бъдат транспортирани по въздуха.

"В болницата в София ще продължи лечението им при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия", уточни д-р Тодоров. Двете момчета пострадаха при катастрофа по Е-79 край село Смоляновци в община Монтана вечерта на 31 август, когато шофираната от баща им кола се сблъскала челно с товарен камион с прикачено ремарке.

Причина за това е било навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение. При удара бащата на момчетата е загинал, а майка им, която също е била в колата, е ранена и в момента лежи в болницата в Монтана със счупен крайник и гръдна травма, като няма опасност за живота ѝ.

Тежка катастрофа в Монтанско: Мъж загина, а децата му се борят за живота си

Заради инцидента вчера експерти от Европейския център по транспортни политика посетиха мястото на катастрофата и премериха със специален уред сцеплението на асфалта в участъка край село Смоляновци.

Установено беше, че той е много износен и не отговаря на изискванията на европейското и българското законодателство по коефициент на сцепление, като е трябвало горният слой да бъде подменен преди около десет години.

Експертите посочиха, че този проблем е често срещан в Северозападна България и заявиха, трябва да се вземат мерки, които те ще препоръчат в бъдещ доклад.