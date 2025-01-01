Пиян велосипедист пострада при инцидент в Ловеч, твърди че е блъснат от автомобил

Вчера около 20:30 ч. пътни полицаи са реагирали на сигнал за инцидент на бул. „България“ 31 в Ловеч. На място е открит паднал 56-годишен велосипедист, който е откаран за преглед в ЦСМП – Ловеч.

Медиците са установили фрактура на тазобедрената става. При направен тест за алкохол техническото средство е отчело 1,3 промила в издишания въздух.

Пострадалият е заявил пред органите на реда, че е бил блъснат от лек автомобил, извършвал обратен завой, но към момента такъв автомобил не е установен, тъй като липсват данни за регистрационен номер, марка или модел.

По случая е образувана проверка и работата продължава.