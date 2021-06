За всички деца от Троян са осигурени места в градините

"Два дни на централния площад "Възраждане" в Троян щеТова ще стане на 25 и 26 юни в рамките на организираното от общината събитие "Рок в сърцето на Балкана", съобщи заместник-кметът Розалина Русенова.По думите й, след няколко издания на "Рокакадемия - Троян" и "Изгрев над Балкана", които доведоха в планинския град някои от най-големите български рокгрупи и световни звезди като Джо Лин Търнър /"Rainbow", "Deep Purple" - и Джон Лоутън - "Uriah Heep", ще се промени малко звученето, представяйки пред троянската публика съвместния проект между група "Кикимора" и Видинската симфониета.През първия ден в програмата на събитието жителите и гостите на града ще видят изпълнения на групите "Диана експрес" и ЕКС. "Диана експрес" е сред малкото български групи, които запазват любовта на публиката през десетилетията. В групата са свирили над 25 музиканти, а актуалният състав включваМитко Щерев, Илия Ангелов, Живко Топалов, Бисер Йосифов и Атанас Копчев. На живо ще звучат най-големите хитове на групата - "Утре", "Северина", "Душа" и др., съобщиха от общината.Тримата фронтмени на българската пънк- и роксцена - Ерол Ибрахимов - "Уикеда", Кольо Гилъна /ексфронтмен на "Контрол"/ и Светльо Витков /ексфронтмен на "Хиподил" и понастоящем - на "Светльо & The Legends"/ ще изпълнят само най-големите хитове на бандите си, сред които: "Обичам", "Бий хлапето", "Let me да те лов ю", "Боби", "Леле, како", "Скакауец", "Най-щастливият ден", "Бате Гойко", "Мариана".Гвоздеят на програмата по време на втория ден от роксъбитието /26 юни/ ще бъде рокоперата "Children in time", която ще бъде изпълнена от "Кикимора" и Видинската симфониета. Ще могат да се чуят хитове на "Rainbow" и "Deep Purple", сред които "Child in time", "Soldier of fortune", "CanТt let you go", "Surrender", и много други. Аранжиментите и оркестрациите са на Николо Коцев.За събитието в Троян пристига огромна сцена, която ще събере нади рокаджиите от "Кикимора", допълват от Общината.