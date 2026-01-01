Част от тухлена ограда на бившата казарма в Ловеч се е срутила тази сутрин.

Сигналът в Общината е подаден около 9:00 часа тази сутрин. Частта, която е паднала върху тротоара и пътното платно на оживения централен булевард „България“, е с дължина около 10 метра. За срутването потвърди за БТА и кметът на града Страцимир Петков.

БТА

Няма пострадали хора и сериозни материални щети по автомобилите, паркирани на улицата.

Петков посочи, че районът ще бъде обезопасен и мястото почистено до края на деня.

Има изготвен проект за цялостен ремонт и превръщане на терена на казармата в парк, но се води дело между държавата и Общината за собствеността. Второ заседание по делото е насрочено за края на февруари, заяви кметът.

„Няколко предложения съм отправил към Общинския съвет, но всички бяха отхвърлени - и за частично, и за цялостно връщане“, добави Петков. Затова въпросът следва да бъде решен в съда, заяви той.