Режим на водата се въвежда в още едно ловешко село - Лисец, след като режим вече има в няколко населени места в областта, съобщават от ВиК-Ловеч.

Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците.

Водоподаване ще се осигурява през ден - от 6:00 до 20:00 часа на следващия ден, като ще се редуват високата и ниската зона на селото.

Ограничава се и ползването на вода за поливане, миене на коли и улици и други.

Поради авария има прекъсване на водоподаването и в село Умаревци, както и в част от село Горно Павликене.

Припомняме, че режим на водата е въведен и в село Пресяка.