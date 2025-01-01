Режим на водата се въвежда в още едно ловешко село - Лисец, след като режим вече има в няколко населени места в областта, съобщават от ВиК-Ловеч.
Спират водата в Северната индустриална зона на Ловеч
Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците.
Водоподаване ще се осигурява през ден - от 6:00 до 20:00 часа на следващия ден, като ще се редуват високата и ниската зона на селото.
Ограничава се и ползването на вода за поливане, миене на коли и улици и други.
Поради авария има прекъсване на водоподаването и в село Умаревци, както и в част от село Горно Павликене.
Припомняме, че режим на водата е въведен и в село Пресяка.