38-годишен мъж от село Кузьово стана жертва на измама, тип "голямо наследство в чужбина", за това съобщиха от полицията в Благоевград.

На 18 август в РУ-Разлог той съобщил, че в периода от 31 юли до 11 август, чрез електронна кореспонденция, е бил въведен в заблуждение от хора, представили се за банков служител и адвокат от Турция.

Измамниците го убедили, че е наследил голяма парична сума в чужбина, като за да я получи, трябвало да преведе около 900 евро.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.